’Difendo i diritti delle donne disabili’ Dall’esperienza della malattia una spinta per cambiare l’Europa

Sul tema dei diritti della donna disabile l’Umbria deve diventare un esempio per tutto il vecchio continente. È questo l’obiettivo di Francesca Peppucci, 30 anni, di Todi, esponente di Forza Italia e membro del gruppo del PPE al parlamento Europeo. È l’europarlamentare italiana più giovane (la sesta in Europa) e da quattro mesi, con grande determinazione e professionalità, vola a Bruxelles per rappresentare i cittadini umbri e del centro Italia.

"Sono entrata nell’intergruppo parlamentare della disabilità – afferma Peppucci – questo tema mi ha visto impegnata in consiglio regionale e prima in consiglio comunale a Todi. Per me è un dovere proseguire il percorso avviato in Umbria, grazie anche alla collaborazione di altri colleghi, anche d’opposizione, sono riuscita a far approvare in regione delle leggi significative sul mondo della disabilità. La prima riguarda l’istituzione della figura del garante regionale dei diritti delle persone con disabilità l’altra, che invece ha caratterizzato la mia attività in consiglio regionale, riguarda la discriminazione multipla delle donne con disabilità. Si tratta del primo caso in Italia, secondo i dati le donne con disabilità sono discriminate sia rispetto ad una donna non disabile sia rispetto agli uomini disabili. Ebbene, io mi sono già confrontata con il coordinatore della commissione parlamentare perché vorrei che questo principio della doppia discriminazione non rimanga nascosto e che questo problema venga affrontato e risolto su tutto il territorio europeo".

Quella di Francesca Peppucci è una sensibilità particolare che deriva anche dalla sua esperienza di vita che l’ha porta, ormai da un po’, a dover combattere ogni giorno con una malattia come la sclerosi multipla.

"Dalla mia esperienza ho provato a tirare fuori tutto il buono che poteva esserci – spiega la giovane parlamentare – mi sono domandata cosa posso fare per me e cosa posso fare per aiutare gli altri. Parallelamente alla diagnosi della malattia sono stata eletta in consiglio comunale a Todi e l’elezione mi ha aiutato a superare uno stato iniziale di forte difficoltà". Dal consiglio comunale al parlamento europeo, il mandato è in scadenza e la giovane esponente del PPE guarda con fiducia alle elezione di giugno 2024. "La candidatura non passa per la volontà di Francesca, - precisa l’europarlamentare umbra - prima di tutto devono essere i cittadini a scegliere, poi, come è noto, le candidature per ruoli rilevanti come quello del parlamentare europeo passano attraverso tavoli nazionali. Io continuo a lavorare come se non dovesse finire il mandato e spero di lasciare qualcosa di buono".

