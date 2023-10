Difendere ’Fratello ambiente’. Ecco il manifesto "Assisi 2025". Obiettivo green in dieci punti

Arriva il manifesto ‘Assisi 2025’, in vista dell’ottavo centenario del Cantico delle Creature: fra i dieci punti anche la delocalizzazione delle aziende insalubri, tema caldo nel territorio assisano, in particolare con la situazione legata alla presenza delle fonderie a Santa Maria degli Angeli. Dopo che il Papa ha diffuso l’esortazione apostolica Laudate Deum dedicata alla crisi climatica e invitando a riconoscerla come un "problema sociale globale" il sindaco di Assisi Stefania Proietti ha fatto proprio l’invito del Pontefice a mettere in campo tutte le azioni possibili per contrastare la crisi climatica e ambientale passando dalle parole ai fatti.

Così, in vista dell’ottavo centenario del Cantico delle Creature, ha lanciato il manifesto ‘Assisi 2025’. Punti che riguardano: la riduzione delle emissioni; la valorizzazione del Parco del monte Subasio; un centro storico "oltre l’auto"; creazione, attivazione e gestione della prima comunità energetica rinnovabile di città (progetto che sarà presentato in COP28 a Dubai); Assisi Plastic free (eliminazione della plastica monouso); rifiuti zero: più differenziata, riciclo e riuso; delocalizzazione dell’isola ecologica; delocalizzazione delle aziende insalubri a favore di sistemi produttivi utilizzanti BAT (migliori soluzioni tecniche impiantistiche, gestionali e di controllo in grado di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente); regolamentazione edilizia e urbanistica verso ‘consumo di suolo zero’ al 2026; cura, gestione, rilancio del verde pubblico; valorizzazione e utilizzo dell’acqua pubblica, graduale eliminazione dell’acqua in plastica, ripristino dei fontanili in montagna e nelle frazioni; il Comune è inoltre impegnato per il riconoscimento dell’acqua pubblica come diritto umano inalienabile.