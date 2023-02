Dietrofront, la Ternana resta a Bandecchi

Dietro front nella vendita della Ternana: Stefano Bandecchi resta proprietario e valuterà solo cessioni di quote di minoranza. Lo annuncia Tag24, il quotidiano on line di Unicusano. Nel primo pomeriggio il colpo di scena, con la notizia che la vendita delle Fere è saltata, poi le spiegazioni del presidente Bandecchi, che coinvolge anche il mister Aurelio Andreazzoli e il capitano Antonio Palumbo, con i quali avrebbe avuto dei colloqui. ù

Insomma dopo 48 ore di polemiche condite anche di tanta ironia, con i social che hanno fatto da cassa di risonanza di quella che appariva la cessione della Ternana "ad una società straniera", che lo stesso Tag24 aveva data per certa al 100% e da ultimare nel fine settimana, la situazione si capovolge: le Fere restano saldamente in mano di a Bandecchi e quindi all’Università. "L’Unicusano intende restare proprietaria al 50%, quindi la Ternana è in vendita al 50% ma non a un solo offerente perché la quota massima per ogni investitore è del 30 - afferma lo stesso Bandecchi al sito informativo on line dell’ Ateneo telematico – . Unicusano resta la capofila e l’azionista di riferimento, ho cambiato idea perché sono affezionato alla Ternana, poi con i nostri avvocati abbiamo deciso che che il 4050% della Ternana è congruo con la nostra immagine. Il progetto stadio clinica va vanti come prima. Ringraziamo tutte le società che erano interessate all’acquisto del 100%, ma ad oggi le cose sono cambiate".

"La decisione è stata presa - precisa ancora Tag24 – dopo che il presidente Bandecchi ha parlato con l’allenatore della Ternana Andreazzoli, dopo aver ricevuto un messaggio dal calciatore Antonio Palumbo e dopo aver parlato con degli imprenditori locali oggi (ieri ndr) a pranzo. Da lì è cominciata la riflessione e, sentiti gli avvocati e i commercialisti, il presidente ha deciso che l’Unicusano potrà ad oggi restare nella Ternana al 50% finché la squadra militerà almeno nella Serie B. Bandecchi spiega che vanno avanti le trattative per le quote di minoranza e che in tanti si sono fatti avanti. La stampa sarà informata quando ci saranno delle conclusioni".