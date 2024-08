Diego Della Valle a spasso nel borgo

MONTONE – Una sosta nel borgo per ammirare la bellezza di Piazza Fortebraccio dalla pedana del Aries Cafè. Tra i tanti vip che hanno fatto tappa a Montone da ieri c’è anche Diego della Valle, che, parcheggiata l’automobile davanti alle mura, si è concesso una passeggiata tra i vicoli arietani. Poi una visita, ammirandone il lavoro, nella bottega del fabbro arietano Gianluca Volonterio proprio fuori la cinta muraria. Con il notissimo imprenditore, noto anche come Mister Tods’ una bella signora bionda con occhiali scuri, non meglio identificata, probabilmente la compagna.