Dieci agenti in più prima di giugno. Il ministro dell’Interno Piantedosi rinnova il patto per “Perugia Sicura“

Più uomini delle forze dell’ordine in arrivo a Perugia. Una decina già prima di giugno, accogliendo le richieste di prestare servizio nel perugino. Quindi, una ulteriore compensazione del personale in divisa per andare oltre il reintegro dei pensionamenti. A cui non si esclude il contributo di "meccanismi mobili" che permettono all’occorrenza di portare sul territori rinforzi immediati, magari per proseguire con le operazioni ad "alto impatto". Lo ha annunciato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che al termine del Tavolo per l’ordine e per la sicurezza della provincia di Perugia, ha rinnovato la sottoscrizione del patto per Perugia Sicura. Un patto che si rinnova con il ministero dal 2008, il primo a firmarlo fu Giuliano Amato, e che, ad ogni occasione, si arricchisce di ulteriori priorità. Ferme restando l’emergenza droga e il pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata, si inseriscono nelle necessità il contrasto mirato della violenza di genere e delle devianze giovanili, bullismo e ciberbullismo. Un contrasto che avviene con la prevenzione e la repressione, in questo senso grazie al potenziamento del personale operante sul territorio, ma anche grazie a quegli interventi di riqualificazione urbana a cui il Comune di Perugia sta lavorando, in particolare in quei quartieri con maggiori criticità diffuse. Lo ha ricordato il sindaco Andrea Romizi: Fontivegge e Madonna Alta, poi Ponte San Giovanni con il progetto Pinqua e nel futuro prossimo San Sisto con gli interventi previsti dall’Agenda urbana.

"Ringrazio per il contributo dato – ha sottolineato il ministro –, il sindaco e la presidente della Provincia e dai rappresentanti della magistratura molto qualificati che ci sono su questo territorio". Piantedosi ha poi ringraziato la presidente Tesei "per un rafforzamento ulteriore del quadro istituzionale" che, per il ministro, "in questo territorio è molto attivo e molto convergenze sui temi della sicurezza". "Registro quindi – ha detto – un grande livello di integrazione sia tra le istituzioni locali che quelle dello Stato e apprezzo molto il ruolo che svolge da collettore di tutte le istanze la prefettura, con il prefetto Gradone, anche su questo territorio". "Il patto si rinnova – ha proseguito Piantedosi – nel solco di una collaborazione consolidata ma che cerca nelle sue rifiniture di dare un segno di rinnovata sinergia anche su iniziative come per i servizi più intensi di controllo del territorio sui quali daremo il nostro contributo".