"Didattica innovativa". Premio al progetto Tudec

CITTÀ DI CASTELLO - La Fondazione Villa Montesca con il progetto Tudec dedicato alle città per il futuro e finanziato dal programma Erasmus Plus ha ricevuto un punteggio altissimo ed è stato segnalato dall’agenzia nazionale Indire come "buona pratica europea nella didattica innovativa". Questo riconoscimento è motivo di grande soddisfazione per tutta la squadra della fondazione e in particolare per Virginia Marconi, project manager, che ha gestito e coordinato tutte le fasi del progetto sin dall’inizio. Il piano aveva l’obiettivo di sensibilizzare bambini dai 6 ai 14 anni in quattro diversi paesi europei - Italia, Macedonia del Nord, Serbia e Germania - a sviluppare un atteggiamento positivo e consapevole verso i grandi temi dello sviluppo sostenibile, fornendo nozioni di base, attività didattiche e video educativi per indirizzarli verso una futura dimensione di cittadinanza. A Città di Castello, la sperimentazione delle attività ha visto il coinvolgimento di alcune classi del primo circolo didattico San Filippo e del secondo circolo Pieve delle Rose.