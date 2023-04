Diciottenne picchia il fidanzato della mamma. "Per difenderla"

Si sono pestati in strada, davanti alla donna in lacrime, madre di uno e compagna dell’altro. Per difendere la mamma dalle botte del fidanzato, secondo il racconto del ragazzo. In seguito a una lite per gelosia della coppia, secondo il racconto dell’uomo. Entrambi, 18 e 42 anni, sono stati denunciati per lesioni personali. Le due versioni sono state raccolte dagli agenti di polizia intervenuti in via Antonietti quando la lite era ancora in corso. Dopo aver separato i due, entrambi feriti al volto e al corpo, i poliziotti hanno allertato il 118 e iniziato a ricostruire quanto accaduto. Il 18enne ha raccontato che il compagno della madre, al termine di una festa, ubriaco, aveva aggredito la donna colpendola al volto e il giovane era intervenuto in sua difesa. Gli agenti hanno quindi sentito la versione del 42enne: dopo un’accesa discussione con la compagna per gelosia, era stato aggredito dal figlio. L’uomo è stato accompagnato in ospedale per accertamenti, per entrambi è scattata la denuncia.