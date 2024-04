"Diciamo basta alla povertà educativa dei giovani"

Si chiama ‘Lettera alla città’, sulle orme di don Milani autore della famosa ‘Lettera ad una professoressa’. È il nuovo progetto che mette insieme Diocesi di Foligno, Fondazione San Domenico e Cooperativa sociale Densa. Una iniziativa che mira al contrasto della povertà educativa dei giovani. L’iniziativa, presentata nel 2021, è stata ammessa nel 2023 a finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico ‘Educare insieme’, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Diparimento per le politiche della famiglia. L’obiettivo è trasformare 2000 minori, tra i 5 e i 14 anni, da destinatari dei servizi a protagonisti e attori attivi della vita democratica della città, attraverso la partecipazione ad azioni educative di qualità. Dieci le azioni, che andranno avanti per 12 mesi. In primo luogo servirà un tavolo comune di regia, quindi entreranno in gioco esperienze educative di formazione e ascolto nell’extrascuola. Si tratta di attività ludico formative in musei, biblioteche e spazi culturali. Saranno realizzate esperienze educative negli oratori periferici e rurali e iniziative di comunicazione accessibile per lo sviluppo di competenze trasversali, grazie a Radio Gente Umbra e Gazzetta di Foligno. Con camminate, i bambini attraverseranno la città in momenti di riappropriazione degli spazi urbani. Sarà potenziato il progetto ‘Cittadini del mondo’, il sistema di esperienze formative per docenti. Sarà redatto e partecipato un manifesto con la sintesi di tutte le iniziative svolte.

"La povertà educativa è il problema dei problemi – ha detto il vescovo Domenico Sorrentino presentando l’iniziativa – ci manca oggi un orizzonte valoriale condiviso a tutti i livelli e i primi a farne le spese sono i ragazzi. La povertà educativa oggi si annida ovunque: nelle scuole, nelle case. Oggi invece la situazione comunicativa, familiare, valoriale e sociale è diversa da quella che abbiamo sempre avuto".