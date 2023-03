Diatriba risolta Accordo su strade e scuole La Regione versa 10 milioni alla Provincia

Dopo otto anni è stato definito l’accordo tra la Regionee la Provincia di Perugia per le partite finanziarie pendenti in merito alle funzioni regionali riallocate alle Province nel 2015. E’ passato all’unanimità, nella seduta consiliare di oieri infatti, lo schema di accordo con cui vengono riconosciuti in favore della Provincia di Perugia 10.360.231 euro da parte della Regione. Gli ulteriori 6.735.79 euro richiesti dalla Provincia, saranno oggetto di un approfondimento congiunto da parte dei due enti. Soddisfazione è stata espressa da parte della presidente della Provincia, Stefania Proietti e di tutti i consiglieri per la conclusione di una vicenda che affonda le radici dal 2015 quando, a seguito della riforma delle Province, la Regione ha attribuito all’ente di livello intermedio diverse funzioni regionali, secondo il principio di sussidiarietà verticale. In relazione alla gestione di tali funzioni conferite, già a partire dall’anno 2017 si aperto tra i due enti un confronto, con la costituzione di un Tavolo Istituzionale, per risolvere la questione del finanziamento a favore della Provincia di Perugia delle funzioni regionali delegate e per definire una serie di pendenze di natura finanziaria intercorrente fra Regione e Provincia. "L’accordo approvato oggi in Consiglio – ha dettola presidente – è il risultato di serrati confronti tra maggioranza e minoranza. E’ stato un lavoro politico tra tutte le forze rappresentate nei due enti. Impegno enorme anche da parte degli uffici coinvolti perché le partite pregresse riguardavano materie trasversali e non solo la viabilità in un periodo lungo ben otto anni. Ora chiuso questo tavolo occorre riaprire quello delle manutenzioni ordinarie". La Presidente ha ringraziato, a nome di tutto il Consiglio, la Regione