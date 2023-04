"Diadema edizioni" al Salone internazionale del libro di Torino

GUALDO TADINO - Al Salone internazionale del libro di Torino sarà presente anche Diadema edizioni. Per il secondo anno consecutivo la prestigiosa vetrina dell’editoria nazionale, in programma da giovedì 18 a lunedì 22 maggio, esporrà anche le opere la piccola casa editrice gualdese presieduta da Rita Pecci (nella foto). La grande fiera del libro, giunta alla 35^ edizione, ospita ogni anno oltre mille editori. Diadema porterà i 15 libri pubblicati in un anno e mezzo di attività e prevede le presentazioni di tre nuove uscite: venerdì 19, Simona Esposito presenterà "Le isteriche", quattro racconti di donne particolari e particolarmente originali, ispirati a storie vere; sabato 20, Maddalena Grillo presenterà "Poesie omonime", la nuova raccolta, giocata sul filo delle parole che si cercano l’un l’altra; domenica 21, Mario Fioriti presenterà "Calce viva", il suo nuovo romanzo ambientato in una imponente fortezza alpina, tra l’Unità d’Italia e i primi del ‘900. Diadema sarà presente anche nello stand collettivo della Regione UmbriaUmbria Editoria. Alberto Cecconi