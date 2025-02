“Di Vittorio News“ compie cinque anni

UMBERTIDE - "Abbiamo creato un ambiente in cui svolgere un’attività giornalistica in maniera sistematica e strutturata, dove i nostri alunni possono agire come veri giornalisti immergendosi in una realtà diversa da quella scolastica e vicina a quella lavorativa. Ci teniamo a promuovere un giornalismo che si fa consumando la suola delle scarpe, cioè camminando, raccogliendo le informazioni, verificando le fonti". Con queste parole Elena Caruso, docente e giornalista e soprattutto anima della redazione “Di Vittorio News“ ha illustrato con soddisfazione i primi cinque anni di vita del giornale scolastico della scuola elementare “Di Vittorio“. Ieri la festa, a cui erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica del II Circolo Raffaella Reali e la vicepresidente dell’Odg dell’Umbria Donatella Binaglia. "A oggi – spiega ancora Caruso – circa 350 i futuri piccoli giornalisti hanno potuto affrontare compiti di realtà, trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti diversi da quelli scolastici. L’idea chiave è stata l’apertura all’attualità stimolando la curiosità dei bambini, abituandoli alla consapevolezza di quanto accade intorno a loro".

Pa.Ip.