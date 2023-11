Di nuovo liberi i 254 tordi sequestrati

CAMPELLO SUL CLITUNNO - Sono tornati a volare in libertà i 254 tordi destinati a diventare animali da richiamo per la caccia. I militari della Stazione di Gualdo Cattaneo e del Nucleo Forestale di Campello sul Clitunno, coordinati dalla Procura di Spoleto, hanno proceduto alla liberazione degli esemplari di tordo bottaccio sequestrati nei giorni scorsi. Tutti privi di anello identificativo e provenienti da cattura illegale in natura, erano stipati in sette trasportini artigianali in legno suddivisi in piccole celle, trasportati nel vano di un furgone da un 40enne perugino e destinati al commercio illegale di richiami vivi ad uso venatorio. A tornare liberi sono 254 esemplari, quelli che sono sopravvissuti grazie alle cure del medico veterinario Asl 2. In parte (in 18) sono deceduti durante il viaggio per le crudeli condizioni in cui erano detenuti e 98 deceduti dopo il sequestro, per essere stati sottoposti a stimoli avversi.