Devastano il parco con gli estintori Tavernelle, denunciati due minori

Baby-vandali ancora in azione nei giardini pubblici ’Berardi’ di Tavernelle. Qualche settimana fa i Carabinieri avevano denunciato un minorenne accusato di aver danneggiato due prefabbricati, disegnando svastiche attraverso bruciature sui muri. Adesso altri due minori sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e deturpamento dagli stessi militari: sono accusati di aver svuotato sugli arredi del parco la schiuma di due estintori rubati poco prima nei garage di un condominio. Un gesto che ha seriamente danneggiato le strutture dell’area verde, tra l’altro da poco rimesse a nuovo. Una vicenda che allarma non poco i residenti: i ripetuti gesti di vandalismo che, secondo la ricostruzione dei militari, sono opera di minorenni residenti in zona rappresentano non solo uno sfregio al patrimonio cittadino di Tavernelle e Panicale, ma anche un motivo di forte preoccupazione per il comportamento di questi ragazzi.

A ricostruire quanto accaduto sono stati i Carabinieri della Stazione di Tavernelle, sembra dopo la segnalazione di alcuni residenti che avevano notato il mare di schiuma degli estintori che ricopriva il parco pubblico. Così i militari hanno avviato le indagini e sono risaliti ai presunti responsabili. A quel punto hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia due giovani del luogo, entrambi minorenni. Secondo i Carabinieri, i due si sarebbero prima impossessati di due estintori, rubandoli dall’interno di un garage condominiale poco lontano, per poi recarsi ai giardinetti pubblici e svuotare il loro contenuto nell’area verde imbrattando i manufatti.