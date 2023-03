Detenuto condannato a cinque anni

Lo aveva colpito con due pugni al volto mentre passava davanti alle celle per riaccompagnare un altro detenuto. L’assistente capo della polizia penitenziaria in servizio al carcere di Spoleto aveva subìto gravi fratture al volto, giudicate guaribili in 75 giorni, e un intervento chirurgico. Le botte sarebbero state una sorta di vendetta per il ritardo con il quale i detenuti, il giorno prima, erano stati accompagnati al campo sportivo della casa circondariale. A 11 anni dall’accaduto il detenuto accusato dell’aggressione, allora 21enne, è stato condannato dal giudice Alessandra Gatto a 5 anni, un mese e venti giorni di reclusione, oltre al risarcimento del danno che sarà stabilito in sede civile. La Procura di Spoleto aveva chiesto 4 anni. "Finalmente la vicenda processuale è arrivata a termine con una condanna esemplare – ha commentato l’avvocato Marco Brusco, che assiste l’ispettore capo –. Anche se ciò non potrà risarcire il mio assistito dei danni fisici e psicologici subiti".