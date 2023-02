Detenuti psichiatrici, è emergenza. A Capanne incendiata un’altra cella

È emergenza detenuti psichiatrici nelle carceri umbre e nella casa circondariale di Capanne a Perugia, in particolare. Dove continuano a registrarsi episodi di violenza e danneggiamento che hanno come protagonisti soggetti con patologie più o meno complesse e che, in assenza di una Rems, sono distribuiti nei diversi circuiti detentivi tra i “comuni“. Con quelle evidenti difficoltà di gestione che tanto la Uilpa quanto il Sappe continuano a denunciare da settimane. Perché, ricordano i sindacati, gli agenti di polizia penitenziaria non hanno la formazione adeguata e non ci sono le strutture idonee. Questo a fronte, dicono i sindacati, di una gestione degli “ospiti“ critici che il Provveditorato, dopo l’accorpamento tra Umbria e Toscana, sembra tendente a trasferire nelle strutture umbre. Insomma, Capanne, come sottolinea Angelo Romagnoli della segreteria regionale della Uilpa, "sta diventando un ospedale psichiatrico giudiziario". Una considerazione che arriva alla luce anche dell’ultimo episodio che si è verificato la scorsa notte. Racconta Romagnoli: "Un detenuto affetto da gravi disturbi psichiatrici di circa 35 anni, senza apparente motivo, ha dato fuoco ad alcune suppellettili della sua cella". Solo grazie all’intervento della polizia penitenziaria, sottolinea il sindacalista, è stato possibile evitare che le fiamme si diffondessero al reparto. Per Romagnoli, "l’ennesimo evento critico, rispecchia in maniera inequivocabile la grave situazione in cui versa Capanne divenuto un vero e proprio ospedale psichiatrico giudiziario". Il sindacato Uilpa "chiede ancora una volta un intervento immediato e deciso da parte dell’amministrazione penitenziaria perché i poliziotti penitenziari di Capanne sono oramai allo stremo".