Deserta l’asta di vendita dello storico Bowling. Si va verso un ribasso del prezzo

SPOLETO Non ci sono acquirenti per lo storico Bowling di Spoleto. È andata deserta l’asta, indetta lo scorso 11 dicembre e conclusasi il 3 marzo, finalizzata a vendere la struttura al miglior offerente. Nel giro di qualche mese finirà quindi di nuovo in vendita, con un prezzo ulteriormente ribassato. Il fabbricato, "di ampie dimensioni e terreni", dispone di un seminterrato che ospita i magazzini mentre il piano terra comprende "una sala giochi, una per le cerimonie (compleanni e feste per bambini), bar, servizi igienici, la centrale termica, l’officina e la zona macchine del bowling. "Il locale - si legge nella perizia a firma dall’esperto Carlo Bonifazi Meffe - nel complesso si presenta bene, tutte le attività sono ben organizzate, buono è lo stato di manutenzione".