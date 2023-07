Deruba un anziano, fermata dalla gente

Foligno, 5 luglio 2023 – Ha provato a rubare una catenina d’oro a un uomo con la “tecnica dell’abbraccio“. Si tratta di una donna straniera di 21 anni, arrestata poi con l’accusa di tentata rapina. La donna, mentre si trovava lungo la strada nella zona residenziale alle spalle dell’area dell’ex zuccherificio di Foligno, si è avvicinata a un anziano, abbracciandolo e tentando di strappargli la collanina in oro che indossava. La vittima, essendosi accorta delle intenzioni della donna, l’ha allontanata ma questa è tornata di nuovo alla carica spingendo l’uomo e riuscendo a strappargli il monile. Alla scena hanno assistito alcuni residenti che, dopo aver visto l’anziano cadere a terra, sono riusciti a bloccare la donna e ad allertare le forze dell’ordine. La pattuglia dei Carabinieri, giunta sul posto, ha accertato la dinamica dei fatti, sulla base delle dichiarazioni della vittima e dei testimoni, ha preso in custodia la donna e l’ha condotta in caserma.

Al termine della ricostruzione della vicenda, la donna è stata dichiarata in stato di arresto per il reato di tentata rapina ed è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari. Per la vittima, fortunatamente, la caduta provocata dallo spintone della donna non ha causato lesioni. La famigerata “tecnica dell’abbraccio“ è sempre più spesso utilizzare per derubare gli anziani.