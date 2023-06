Deputati, ribaltone in vista Se Squarta fa ricorso entra Rischiano Polidori e Marchetti

Se un mese fa il ripescaggio di Marco Squarta (Fratelli d’Italia) alla Camera dei Deputati era una possibilità, adesso diventa qualcosa di molto, ma molto più concreto. La Giunta per le elezioni di Montecitorio, infatti, ha approvato l’altra sera le nuove norme interpretative sulle schede nulle, che abrogano le regole introdotte nella precedente legislatura. In particolare è stato abrogato il principio per il quale le schede in cui l’elettore ha segnato i contrassegni di due partiti di una coalizione, sono sempre nulle. La Giunta ha poi respinto la proposta opposta, vale a dire di considerare sempre valide queste schede al fine dell’assegnazione del collegio uninominale.

Al momento ci sono quattro ricorsi su altrettanti collegi uninominali e su questi si valuterà, se verrà aperta l’istruttoria, caso per caso. Ma a questo punto si apre la possibilità per Squarta (che è presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria) di presentare ricorso entro trenta giorni e di avere chanche concrete di entrare in Parlamento, con effetti a cascata per altri parlamentari umbri (e non solo).

Tutto questo è nato dopo il ricorso che aveva presentato Andrea Gentile (centrodestra) nel collegio uninominale 2 Calabria, che lo ha visto perdere nei confronti di Anna Laura Orrico (5Stelle) per 482 voti. La Giunta di Montecitorio ora ha sancito in buona sostanza che deve essere garantito il principio del "favor voti", ovvero considerata valida la volontà dell’elettore che quindi esclude come causa di nullità il voto dato a più liste della stessa coalizione. Al tempo stesso però non è stato espressamente scritto che è valido il voto dato a più liste della stessa coalizione. C’è dunque il principio generale che, come accennato dovrà essere valutato caso per caso.

"Al momento – spiega l’esperto di sistemi elettorali, Michele Guaitini – questa linea vale per chi ha già presentato ricorso: ognuno di essi sarà valutato singolarmente. Il dubbio è se verranno accettati nuovi ricorsi e Squarta potrebbe essere uno di questi. Non c’è quindi una riammissione automatica, ma che si potrebbe verificare solo in caso di ricorso". E per Squarta il "ribaltone" non sembra difficile con il riconteggio che per le assurde regole matematiche dell’"effetto-flipper" andrebbe rifatto in Toscana: sui 58mila voti nulli, sarebbe sufficiente ne venissere attribuiti alla coalizione di centrodestra soltanto 85. A quel punto il presidente del Consiglio regionale andrebbe dritto a Roma. Con altre conseguenze a cascata: entrerebbe la Lucia Annibali (Toscana) per il Terzo polo a scapito di Sottanelli eletto in Abruzzo; uscirebbe la tifernate Catia Polidori (FI) a vantaggio di Valentina Vezzali nella Marche e uscirebbe un altro umbro, Augusto Marchetti (Lega) a favore di un leghista in Abruzzo. In tutto ciò basti ricordare che che Gentile (Calabria) su 6.200 nulle, ne abbia viste attribuire alla sua coalizione ben 800. Margini quindi ce ne sono. Ora resta a Squarta decidere.

Michele Nucci