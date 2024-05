Depressione, patologia del millennio. Un giovane su 7 convive col disagio

Più di 1 adolescente su 7 (10-19 anni) convive con un disturbo mentale diagnosticato. Quasi il 50% di questi hanno età compresa tra i 10 e i 14 anni Il 40% dei disturbi diagnosticati è rappresentato da ansia e depressione. Il suicidio è una delle prime cinque cause di morte in questa

fascia di popolazione. Anche in Umbria tra i teen ager è allarme depressione, definita tra le patologie del millennio. Dati emersi durante il convegno organizzato alla sala della Vaccara dall’associazione “Una mente per amica“, con il contributo di psichiatri, psicologi e docenti. "I disturbi depressivi – spiega Giulia Menculini, ricercatrice alla cattedra di psichiatria dell’Unipg e responsabile dell’ambulatorio giovani - esordiscono durante l’adolescenza in quasi il 50% dei casi. Il 5% degli adolescenti presenta un disturbo depressivo con range variabile. Diverso il problema della psicopatologia. I disturbi psichiatrici esorditi in età giovanile hanno prognosi peggiore".

E proprio di ascolto e di attenzione per prevenire il male di vivere prima che degeneri ne ha parlato la professoressa Patrizia Tabacchini, docente referente dello sportello di accoglienza degli studenti. "In Umbria - racconta - hanno aderito al progetto il 90% delle scuole. Finanziato dal ministero in era covid, lo Sportello è stato molto apprezzato anche dalle famiglie spesso spiazzate dai comportamenti dei figli. Il primo anno sono stati segnalati soprattutto problemi di ansia e disagio legati al rendimento scolastico, il secondo anno i 2/3 degli incontri sono invece sfociati in casi con disturbi del comportamento tra cui aggressivià e autolesioismo, presi in carico dal servizio sanitario ".

Silvia Angelici