DENUNCIATO UN 54ENNE

Ha riconosciuto chi aveva rubato nel suo negozio dal video delle telecamere di sicurezza: un computer e altri dispositivi elettronici abilmente portati via da un esercizio commerciale di via Martiri dei Lager. Era lo stesso che, alcuni giorni dopo, ci aveva provato ancora, ma arrivato alle barriere anti taccheggio, aveva lasciato cadere la refurtiva ed era scappato. Il direttore del negozio ha individuato il presunto ladro (cittadino algerino di 54 anni) e ha chiamato la polizia. Accompagnato in questura, è emerso che il 54enne era anche gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Perugia. È stato accusato di furto aggravato.