Denunciati due ubriachi al volante

ORVIETO Anche nello scorso fine settimana i carabinieri del comando provinciale hanno eseguito servizi di controllo straordinario del territorio, con l’utilizzo di pattuglie dei nuclei radiomobili e delle stazioni. Nell’orvietano, i militari hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 52enne trovato al volante di un’utilitaria con un tasso alcolemico pari a quasi quattro volte i limiti di legge; nei suoi confronti i militari della stazione di Ficulle hanno proceduto, oltre al ritiro della patente, anche al sequestro del veicolo ai fini della confisca. Denunciata anche una trentanovenne di nazionalità venezuelana, il cui tasso alcolico era invece pari al doppio del limite di legge. Nell’amerino, invece, i militari hanno arrestato un italiano di 45 anni, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova, e che nei giorni scorsi era stato trovato in possesso di stupefacenti.