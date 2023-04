Demolizione del cavalcavia, stanotte E45 chiusa per i lavori

E45 parzialmente chiusa stanotte tra Promano e Umbertide. Saranno infatti eseguite le operazioni di demolizione del cavalcavia danneggiato da un mezzo pesante fuori sagoma. Anas ha programmato lo stop di notte dalle 21 di oggi alle 7 di domani nel tratto tra le uscite di Umbertide, Promano e Montone. I lavori già sono iniziati i sopralluoghi tecnici e gli interventi da parte delle squadre di operai. Stanotte chiusura della E45 in entrambe le direzioni col traffico deviato sulla viabilità secondaria. Nel dettaglio Anas precisa che "per i veicoli in direzione Cesena sarà istituita l’uscita allo svincolo di Umbertide Gubbio con rientro allo svincolo di Promano mentre per quelli verso sud svincolo obbligatorio a Promano con rientro a Montone Pietralunga". Dopo l’incidente venne chiusa dal Comune anche la parte superiore del cavalcavia mentre Anas aveva interdetto la corsia sud. Due grosse impalcature in ferro erano state montate a rinforzo.