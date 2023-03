Dem, appello all’unità E attacco ai ’traditori’

"Ingrati". E’ l’accusa che il Partito democratico rivolge a quei dirigenti più o meno storici della sinistra locale che hanno abbandonato la nave del centrosinistra, rendendone incerto il navigare nel mare assai mosso delle elezioni amministrative. Nel mirino, pur non nominati direttamente, “Corrente“ e soprattutto “Patto23“. La posta in gioco è alta: riconquistare il governo della città, magari al primo turno, come succedeva ai tempi del voto bulgaro per il Pd e predecessori rossi. E proprio perché le mire sono alte - ma lo anche il rischio di perdere -, con il segretario comunale dei Dem, Filippo Corbucci, scende in campo anche la segreteria regionale, firmando un appello all’unità. "A Umbertide – dicono – si voterà per le elezioni amministrative e il centrosinistra ha di fronte una sfida importantissima: tornare ad amministrare la città per restituirle quella dignità e autorevolezza che in questi anni sono andati perduti". Quindi la bordata: "Leggere di dirigenti ex Pci, ex Pds, ex Ds, ex Pd che animano liste civiche alternative al centrosinistra provoca dispiacere e stupore". E ancora: con questo comportamento "non solo viene meno la lealtà verso la comunità politica alla quale si è appartenuto, ma viene meno quel senso di generosità che dovrebbe essere alla base di chi dalla politica ha tanto ricevuto". In una parola, ingrati. Il Pd avverte i “traditori“: "La sfida è cruciale e chi creando ulteriori divisioni farà il gioco delle destre se ne assumerà la responsabilità. Resta l’invito alle forze alternative alla destra ad allargare il centrosinistra che sostiene la candidatura a sindaco di Sauro Anniboletti".

Pa.Ip.