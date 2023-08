Delmastro e Prisco Visita a Molino Silla

AMELIA Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, e quello all’Interno, Emanuele Prisco, hanno fatto visita a Molino Silla, per parlare di detenzione alternativa in comunità. Con loro anche Massimo Canu, psicoterapeuta del Dipartimento politiche antidroga Presidenza del Consiglio dei Ministri. Focus della visita, la conoscenza dei protocolli adottati dalla Comunità Incontro per la cura delle dipendenze con particolare riferimento alle procedure previste per l’accoglienza dei detenuti provenienti dal carcere". Delmastro: "Le comunità terapeutiche sono la risposta al sistema carcerario italiano per dare alle persone una seconda opportunità". Oggi la struttura può ospitare ragazzi con quattro tipologie di provvedimento alternativo alla detenzione: affidamenti in prova ai servizi sociali, arresti domiciliari, messa alla prova e lavori di pubblica utilità. Il capostruttura della Comunità, Giampaolo Nicolasi (foto): "Chiediamo che la magistratura possa intervenire ancor prima che il tossicodipendente entri in carcere, affinchè ai detenuti sia offerta la possibilità di seguire in alternativa il percorso di recupero".