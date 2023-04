Delitto dopo lite stradale ’Alleggerita’ l’accusa

Il Tribunale ha disposto il giudizio immediato, con prima udienza fissata il prossimo 8 giugno di fronte alla Corte d’Assise, per il 27enne di nazionalità nigeriana Samuel Obagbolo, arrestato a fine novembre dai carabinieri per l’omicidio di Ridha Jamaaoui, tunisino di 39 anni, colpito con calci e pugni in seguito a una lite in strada avvenuta alla rotonda del quartiere Borgo Bovio. Erano circa le 23 del 27 novembre scorso. Contestualmente la Procura, in particolare il pm Barbara Mazzullo titolare dell’inchiesta , ha modificato il capo d’accusa nei confronti dell’Obagbolo, attualmente detenuto in carcere, da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale. L’orientamento della pubblica accusa, quindi, è che l’indagato non volesse uccidere il rivale. Jamaaoui era stato picchiato a calci e pugni per futili motivi e le indagini dei carabinieri avevano portato all’arresto, nel giro di poche ore, del presunto autore dell’aggressione, il 27enne nigeriano. Persone offese nel procedimento sono la sorella 44enne e la figlia minorenne di Jamaaoui.

I due, vittima e indagato, non sarebbero stati i protagonisti della lite stradale ma sarebbero intervenuti a dar manforte ai rispettivi amici, dopo un diverbio tra un automobilista e un ciclista all’altezza della rotonda del quartiere, che divide via Proietti Divi da via Tre Venezie . Il cadavere dell’uomo era stato rinvenuto proprio a ridosso della rotonda. Per il gravissimo fatto di sangue, i residenti avevano protestato in Comune per le condizioni di sicurezza nel quartiere.