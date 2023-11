Delegazione del Comune a Bruxelles con l’Anci

SPOLETO Anche il Comune di Spoleto, presente con l’assessore alla transizione ecologica Agnese Protasi e la dirigente del Dipartimento della transizione digitale e comunicazione Stefania Nichinonni, ha partecipato alle quattro giornate di studio che si sono svolte a Bruxelles nei giorni scorsi. Organizzate da Anci Umbria e dal Consiglio delle Autonomie Locali, con il contributo dell’Aiccre (Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) regionale e della Confederazione delle Autonomie locali dell’Umbria e in collaborazione con l’Ufficio di Bruxelles della Regione, l’iniziativa ha permesso ai Comuni umbri di approfondire la conoscenza delle Istituzioni europee e le opportunità di finanziamento della programmazione 2021-2027. Le quattro giornate studio, alle quali ha partecipato una delegazione di 59 umbri, hanno riguardato anche il ruolo del Consiglio Europeo; si è parlato dell’azione delle Agenzie di sviluppo regionali europee per l’accesso dei Comuni alla progettazione. La delegazione è stata inoltre ricevuta al Parlamento Europeo da una rappresentanza di tutti i gruppi politici, con a capo le eurodeputate Camilla Laureti (Pd) e Francesca Peppucci (Fi).