"Del tutto assente la sorveglianza epidemiologica sulla popolazione"

TERNI "La sorveglianza epidemiologica è assente, la Regione Umbria è inadempiente da 10 anni, ecco la necessità di un atto specifico del Comune per tutelare la salute dei ternani". Lo dichiara l’assessore all’ambiente Mascia Aniello. "Da almeno dieci anni – spiega Aniello – , alla luce dei provati eccessi di mortalità per tutte le cause, gli Studi Sentieri, condotti dal Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità, avevano ripetutamente richiesto su Terni l’avvio di un sistema di sorveglianza epidemiologica, di tipo eziologico rispetto all’esposizione ambientale per almeno tre specifiche categorie (lavoratori della siderurgia, donne con tumore alla mammella, giovanissimi). Approfondimenti che sarebbero tanto più necessari nella città che ospita l’unico Sin (Sito di interesse nazionale per le bonifiche) dell’Umbria, esteso per 625 ettari, ricomprendenti le Acciaierie e le relative enormi discariche. Nonostante la Regione abbia assunto sin dal 2018 impegni formali per implementare tali studi epidemiologici su Terni, siglando uno specifico accordo col Ministero dell’Ambiente, ma anche approvando il nuovo Piano Qualità dell’Aria nel 2022, nessun peculiare sistema di sorveglianza sanitaria è stato finora attivato". Da qui l’atto d’ indirizzo di Ap, approvato con il voto della sola maggioranza e del consigliere Claudio Fiorelli (M5S). "La Giunta Bandecchi - aggiunge Aniello – chiederà conto alla Regione di queste gravi inadempienze, per non parlare di altre criticità conclamate, come la condizione dell’ospedale Santa Maria, la mancanza di personale, le incredibili liste di attesa".