Degrado urbano, buche sulle strade ed erba alta nei parchi pubblici

TERNI – Erba alta nei parchi e buche sulle strade, tra le emergenze maggiormente segnalate da cittadini e associazioni nell’ambito di un degrado urbano particolarmente accentuato in alcune zone. "Quanti sono i parchi lasciati in situazioni di degrado e con erba alta a Terni? E’ normale che in molti parchi l’ erba superi di altezza le panchine? E’ normale che ci siano situazioni dove parchi hanno erba alta oppure giochi rotti da tempo e nessuno intervenga con il rischio che i bambini si facciano male?". Sono alcuni degli interrogativi posti dalla Guardia nazionale ambientale di Terni che, corredando il suo intervento dalle foto del degrado, si rivolge ai candidati. "Quali sono –continua l’associazione – le proposte dei vari candidati sindaco di Terni per evitare che molti di questi giardini rimangano nel degrado ? Quali sono le proposte dei candidati sindaco di Terni per la tutela dei parchi in merito alla sicurezza degli animali dove questi presenti? Quante sono le situazioni come in via Francesco Ialenti, zona Borgo Rivo, dove l’ erba è talmente alta che sembra nascondere le panchine?" Non va meglio per le buche, talmente tante che le denunce social si rincorrono.