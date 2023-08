"Degrado e sicurezza La città è peggiorata"

PERUGIA – "La Sinistra per Perugia, nel corso degli anni, ha ripetutamente denunciato un fatto molto grave e reale: il continuo e costante degrado della città e, in particolare, delle periferie. In questi nove anni di amministrazione dell’ultra destra, Perugia si è trasformata, ma in peggio. Infatti, non solo non ha risolto i problemi dell’ordine pubblico e della sicurezza, ma si è avuto anche un deterioramento del tessuto sociale e civile della città". È quanto sostiene Giuseppe Mattioli a nome de La Sinistra per Perugia. "Continuamente, in diversi quartieri – prosegue Mattioli – , avvengono episodi di violenza molto gravi. Furti e spaccate a Montegrillo, nella zona di Sant’Anna, San Sisto, Ferro di Cavallo e Fontivegge avvengono ruberie, danneggiamenti, furti nelle auto parcheggiate nelle vie e nei piazzali dei condomini. Neanche i parcheggi dell’ospedale sono risparmiati. Ancora più gravi rivestono le continue aggressioni a donne e anziani per rubare borse e oggetti di valore. Accanto a questo vengono rilevati in aumento episodi dolorosi e gravi di persone che fanno uso di droga, una vera piaga sociale: oltre 30 morti negli ultimi cinque anni a Perugia. Solo nell’ultimo anno sono morte in città 6 persone".