Via libera al progetto definitivo del Metanodotto Foligno – Sestino da parte della Snam Rete Gas Spa. A decretarlo è il ministro dell’Ambientein un articolato documento di dieci articoli che, di fatto, sancisce il disco verde ad un progetto il cui avvio va molto indietro negli anni. Tre le province attraversate, Arezzo e Pesaro Urbino, oltre a Perugia. In Umbria i comuni coinvolti sono, oltre a Foligno, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Gubbio, Pietralunga e Città di Castello. Con il decreto del ministero, Snam è autorizzata a costruire e ad esercitare le opere, in conformità del progetto approvato. L’opera viene dichiarata di pubblica utilità per cinque anni dal decreto, riconoscendone l’urgenza e l’indifferibilità. Il provvedimento riconosce poi la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del metanodotto, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Il decreto ministeriale costituisce autorizzazione unica e sostituisce a fini urbanistici ed edilizi, nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta, previsti dalle norme vigenti e acquisiti nel corso della conferenza dei servizi, anche nella forma del silenzio assenso. Snam, comunque, è obbligata ad adempiere alle prescrizioni impartite nel decreto di valutazione di impatto ambientale nel 2011 e nel successivo provvedimento di Via del 2013. I lavori di costruzione dell’opera dovranno iniziare entro tre anni. Via libera anche agli espropri.