Decolla "Fa’ la cosa giusta". Insieme a 800 studenti

BASTIA UMBRA – Con oltre 800 studenti delle scuole della regione dall’infanzia alle secondarie, si è aperta l’ottava edizione di "Fa’ la cosa giusta! Umbria", la fiera del consumo consapevole: potrà essere visitata fino a domenica 19 novembre. Ad inaugurare la fiera un doppio evento. Il primo, che ha visto la partecipazione di Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, rivolto ai giovani delle secondarie di secondo grado ha coinvolto oltre 90 studenti. L’occasione è stata la giornata di formazione con esperti e addetti ai lavori, pensata all’interno della Challenge "Il Futuro è di chi lo fa", contest per progetti di impresa promosso da Sviluppumbria e Regione Umbria in collaborazione con Arpa Umbria, GSA e Fa’ la cosa giusta, rivolto alle scuole superiori dell’Umbria. Il secondo promosso da Cia Agricoltori dell’Umbria, da titolo "Rigenerazione urbana: la cosa giusta": al centro le buone pratiche di riqualificazione di aree urbane attraverso iniziative di progettazione partecipata tra istituzioni, associazioni e cittadini. In un unico spazio, culturale e commerciale, 130 stand con prodotti buoni e naturali divisi in 10 aree tematiche: dall’abbigliamento alla cosmesi, dai servizi al food, dall’arredamento al mondo dell’infanzia. Tra i laboratori in programma oggi: aree gioco per bambini e giovanissimi; agri social network; fattorie didattiche a cura di Cia Umbria. E ancora craft party presso lo stand Vus, Valle Umbra Servizi! appendi il riciclo, laboratorio di riciclo creativo per realizzare piccoli oggetti e simpatiche decorazioni natalizie. Oggi è anche il giorno dedicato alla natura e ai cammini con tanti momenti specifici.