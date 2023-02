"Decisione gravissima che rischia di tradursi in un vero disastro"

PERUGIA - "Il Superbonus 110 per cento è stato lo strumento che aveva sbloccato la ricostruzione post terremoto permettendo a tanti cittadini dei comuni del cratere di avviare i lavori di intervento necessari. La destra al governo ha preso una decisione gravissima che rischia di tradursi in un vero e proprio disastro. Per questo chiediamo con forza alla presidente Tesei di rompere il silenzio e prendere posizione al fianco di imprese e cittadini umbri di fronte alla sciagurata decisione del governo Meloni".

A dirlo il consigliere regionale Thomas De Luca (Movimento Cinque Stelle, nella foto), secondo cui è "una scelta che può avere effetti tragici sull’economia ma anche bloccare la ricostruzione. Il Superbonus ha rappresentato un importante motore per le aree del cratere e ha generato quasi un terzo del Pil della regione. Cancellarlo di colpo rappresenta un terremoto nel terremoto".