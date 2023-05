debutta “la scintilla“

E’ atteso per oggi il debutto de "La scintilla", nuova associazione culturale della città guidata dall’imprenditore Renato Cesca. E’ previsto per le 17.30 il dibattito sulle Comunità energetiche, che vedrà la partecipazione della presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti. "La Scintilla – hanno detto gli organizzatori – si propone di aprire cantieri di comunicazione con la cittadinanza, di dare ascolto e voce ai folignati e al territorio, di promuovere la partecipazione, la solidarietà, la costruzione di ideali e di valori che rimettano al centro soprattutto le persone e i loro bisogni.

Contribuire a portare idee innovative e il proprio bagaglio di esperienze culturali, di impegno professionale e civico nei confronti della politica del nostro territorio. La Scintilla sarà sensibile alle problematiche di Foligno, se ne farà portavoce e interprete attenta, ponendosi sin d’ora in un atteggiamento costruttivo e di confronto che vede la città come un punto di riferimento e di interesse per il comprensorio. Sarà altrettanto sensibile alle realtà locali presenti su tutto il territorio con particolare attenzione a tutte le istanze sociali ed economiche ed intende farsi promotrice, a livello territoriale, di iniziative volte alla sensibilizzazione ed alla informazione di tutti gli abitanti interessati".