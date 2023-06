Debutta in Cattedrale “Il cerchio tagliato dei suoni“ Oltre 100 flauti in concerto con il Conservatorio

Un progetto ambizioso che promette di essere un evento decisamente particolare e regala al pubblico un’esperienza uditiva e immersiva. Debutta stasera alle 21 nella Cattedrale di San Lorenzo “Il cerchio tagliato dei suoni“ di Salvatore Sciarrino per 4 flauti solisti e 100 flauti migranti. E’ un’opera di raro ascolto che il grande compositore umbro d’adozione ha scritto nel 1997 e che il Conservatorio “Morlacchi“ porta in scena per la prima volta nella regione, coinvolgendo nell’impresa le scuole a indirizzo musicale del territorio. Il concerto rappresenta infatti il punto culminante di un lungo percorso formativo coordinato dalla flautista Claudia Giottoli (nella foto) fatto di iniziative di studio, incontri nelle scuole e prove di gruppo.

Ad esibirsi nello spettacolo non sarà quindi una semplice orchestra ma musicisti in movimento, che “trasportano“ suoni lungo un percorso simbolico tracciato tra il pubblico, a tagliare il flusso circolare creato dai 4 flauti solisti, dislocati ciascuno a un lato dell’uditorio. Andrea Biagini, Claudia Giottoli, Giovanni Petrini e Marta Andreoli sono i 4 flauti solisti mentre il gruppo dei “flauti migranti“ è composto da studenti e flautisti già diplomati del Conservatorio ma anche da studenti del Liceo Musicale “Petrarca” di Arezzo e delle scuole medie con percorsi ad indirizzo musicale di Perugia, Petrignano di Assisi, Corciano, Spello, Trevi, Città della Pieve, con i loro docenti, coordinati da Gianluca Saveri. "Sciarrino – ricorda Claudia Giottoli – ha sempre riservato un’attenzione particolare al flauto. “Il Cerchio tagliato dei suoni“ è concepito come un vero e proprio organismo vivente, con le sue fasi e le sue mutazioni". L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti e per la peculiarità dell’evento non è possibile entrare a concerto iniziato.

Sofia Coletti