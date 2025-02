Debutta “Film in Tour“ il documentario creativo che esalta i musei umbri

Debutto assoluto per il mediometraggio “Film in Tour, Cortometraggi Creativi Museali” nato nell’ambito della rete “Terre e Musei dell’Umbria“ che oggi alle 18 viene presentato in esclusiva al Cineteatro Posto Unico di Deruta. Si tratta di un innovativo progetto che coinvolge nove comuni e si rivolge alle nuove generazioni, realizzato dalla Media Eventi in collaborazione con le associazioni locali e con il coinvolgimento diretto di ragazze e ragazzi che hanno svolto il ruolo di comparse. “Film in Tour“ è un mediometraggio creativo composto da nove singoli cortometraggi, realizzati con un linguaggio contemporaneo all’interno dei musei della rete di nove comuni, Deruta, Amelia, Bettona, Bevagna, Cascia, Marsciano, Montefalco e Umbertide. La regia e la sceneggiatura di Alessio Proietti si basa su una narrazione che vede la presenza virtuale di nove muse che raccontano in prima persona la loro esperienza dentro questi luoghi di cultura.