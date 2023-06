Debito non saldato Si presenta sotto casa

Compra calzature per 1.200 euro e ne paga solo in parte, così il venditore si è recato sotto casa dell’uomo per riscuotere il dovuto. Peccato che in casa ci fosse la moglie, la quale ha chiamato la polizia per la presenza di una persona molesta. Gli agenti del Commissariato di Foligno, una volta giunti sul posto, hanno preso contatti con la richiedente, la quale ha raccontato di essere stata raggiunta sotto casa da un cittadino straniero che le aveva chiesto insistentemente dei soldi per un presunto debito contratto dal marito e del quale non era a conoscenza. Gli operatori hanno quindi sentito il cittadino straniero. Ha raccontato ai poliziotti che, circa quattro mesi addietro, aveva venduto delle calzature al marito della donna per un valore di 1200 euro, ricevendo soltanto un parziale pagamento. Per questo motivo, si era portato presso la sua abitazione per chiedere il saldo della differenza. Gli agenti hanno quindi contattato l’acquirente che, dopo aver confermato quanto accaduto, si è impegnato a saldare il debito quanto prima. I poliziotti hanno poi provveduto a verificare l’eventuale detenzione di armi, controllo che ha avuto esito negativo. Al termine dell’intervento, gli agenti hanno inserito l’episodio nel portale Scudo, che funge quasi da archivio nei confronti delle vittime di liti e violenze, anche senza denuncia o querela.