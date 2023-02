Ucciso nella battuta di caccia: "Il nostro Davide morto da solo, merita giustizia"

Davide Piampiano con il giubbotto che indossava nella tragica battuta

Assisi (Perugia), 13 febbraio 2023 - Davide non c’è più, tutto il resto non conta nulla, sono dettagli. Che devono essere però chiari, per far comprendere cosa è avvenuto al Fosso delle Carceri dove Davide Piampiano, 24 anni, ha perso la vita poco più di un mese fa, l’11 gennaio, per un colpo di fucile esploso da un suo amico, Piero Fabbri, 56 anni, muratore, ora in carcere con l’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. Il dramma, inizialmente, era stato ricondotto a un incidente, come se Davide, forse cadendo, fosse stato ucciso da un colpo partito dal suo stesso fucile. Ipotesi avanzata sulla scorta degli elementi raccolti dai Carabinieri interrogando le persone che erano con lui o in zona, compreso Piero Fabbri. Poi, il 27 gennaio, la clamorosa svolta grazie a un video registrato dalla telecamera che Davide indossava: Fabbri veniva arrestato quale presunto autore dell’omicidio del ragazzo. I filmati della GoPro hanno permesso di stabilire che il colpo fatale era stato esploso dal fucile di un terzo e mostrare il tentativo di Fabbri di depistare le indagini alterando lo stato dei luoghi, scaricando l’arma di Davide, disfacendosi del proprio fucile, della giacca da caccia e non chiamando subito i...