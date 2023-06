Davide Pecorelli, il caso dell’imprenditore davanti al Tribunale di Puke

Davide Pecorelli: il caso finisce davanti al tribunale di Puke. Si è svolta ieri, in Albania, l’udienza del procedimento giudiziario che vede l’imprenditore altotiberino, ex arbitro di calcio, imputato per aver simulato la sua morte dopo aver fatto ritrovare bruciata l’auto che aveva preso a noleggio, disponendo, secondo quanto ricostruito dall’accusa, al suo interno, delle ossa per avvalorare l’ipotesi che il suo corpo fosse stato divorato dalle fiamme. A Pecorelli gli inquirenti albanesi contestano i reati di truffa, profanazione di tomba, simulazione di reato, attraversamento illegale di frontiera.

I suoi legali umbri, Massimo Brazzi e Andrea Castori, avevano chiesto alla Corte d’appello di Perugia di rinviare proprio in virtù di questo processo, l’udienza per l’estradizione dell’indagato. Udienza sulla richiesta di consegnare Pecorelli agli inquirenti albanesi si svolgerà il 14 novembre.