Davide Pecorelli, il 30 maggio l’udienza per l’estradizione

Si svolgerà il prossimo 30 maggio davanti ai giudici della Corte d’appello di Perugia l’udienza per l’estradizione in Albania di Davide Pecorelli (nella foto). L’ex imprenditore di 47 anni residente a San Giustino è finito al centro di un caso giudiziario tra Italia e Albania: nel gennaio 2021 era scomparso dopo un viaggio all’estero. In molti lo credevano morto a Puke, in Albania, all’interno della Skoda Fabia che aveva noleggiato e che fu ritrovata avvolta dalle fiamme con alcune ossa all’apparenza umane.

Nove mesi dopo Pecorelli era tornato in Italia come naufrago al largo dell’Isola di Montecristo mentre tentava di attraccare a bordo di un gommone alla ricerca del tesoro di Sovana (monete antichissime). L’Albania ha chiesto l’arresto e l’estradizione per l’imprenditore al quale nel frattempo non è stato rilasciato il passaporto: la richiesta del documento sarebbe stata avanzata al commissariato di Città di Castello nei mesi scorsi.