David di Donatello a Lorenzo Tardella per il miglior corto

Il mondo del cinema consacra il talento del giovane regista di Narni Lorenzo Tardella (nella foto): è lui il vincitore del David di Donatello per il miglior cortometraggio conquistato con “Le variabili dipendenti”, suo saggio di diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia. Lorenzo era un vincitore annunciato nella cerimonia di di premiazione dei David, in onda in diretta mercoledì su Rai 1 visto che ogni anno il David per il miglior cortometraggio viene assegnato prima, durante la conferenza di annuncio delle candidature (come avevano scritto più di un mese fa riservando ampio spazio al prestigioso riconoscimento del giovane talento umbro). Ma certo per Tardella è stata davvero forte l’emozione di ricevere il premio in diretta tv, dalle mani di Carlo Conti e Matilde Gioli davanti a una platea con i grandi nomi del cinema nazionale.

“Le variabili dipendenti“ si interroga sul significato dell’intimità attraverso le storie dei giovanissimi Pietro e Tommaso, è stato presentato in anteprima mondiale nel 2022 al Festival di Berlino per poi essere selezionato da oltre venti festival internazionali.