Data zero al Mancinelli per il nuovo tour di Fabrizio Moro

Data zero a Orvieto per il nuovo tour di Fabrizio Moro (nella foto), il “Live 2023 - Racconti Unplugged“, prima di prendere il via da Roma con un’anteprima il 20 di marzo, vedrà infatti l’artista romano protagonista della data zero sul palco del Teatro Mancinelli il 17 marzo alle 21, nell’ambito della stagione Tourné promossa da Aucma e Mea Concerti. Un evento realizzato in collaborazione con il Comune di Orvieto.

Fabrizio Moro regalerà al pubblico uno spettacolo unico ed emozionante in una dimensione teatrale intima e coinvolgente. Un viaggio in musica tra le più belle canzoni del suo repertorio per l’occasione riarrangiate e rivisitate. In scaletta ci saranno brani tratti da ogni suo disco, in ordine cronologico, che hanno segnato le tappe più importanti del suo percorso dall’inizio della sua carriera fino ad oggi. Il cantautore presenterà inoltre per la prima volta live anche brani che saranno contenuti all’interno del suo nuovo progetto discografico, in uscita in primavera.

Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne