UMBERTIDE - Dargen D’Amico ad Umbertide, ospite di un casale in campagna ben attrezzato, tra sala quella che pare una sala di registrazione e buona cucina. A rivelarlo alcuni "storie" che il cantante milanese, autore di un vero e proprio successo sanremese come la trascinante "Onda alta", attualmente in cima alle classifiche, ha caricato sul suo profilo Instagram. La presenza del cantautore ha destato la curiosità dei fans locali che si chiedono dove sia la location scelta e che Dargen D’Amico, si è ben guardato dal rivelare. Tre gli scatti pubblicati: nel primo si intravede una casale sullo sfondo tra i rami spogli di un albero; nel secondo una torta o qualcosa di simile, ma comunque gustosa, almeno all’apparenza, e nel terzo (rimosso) una bella sala, stile antico, con una scacchiera in primo piano e sullo sfondo strumenti e musicali.