Danza contemporanea e storia con“Novilunio“ alla Rocca Paolina

Arriva oggi a Perugia, alla Sala Cannoniera della Rocca Paolina, “Novilunio - Nozze di sangue“, lo spettacolo della compagnia Freefall, che racconta, attraverso la danza contemporanea, la tragica storia della morte del rampollo di casa Baglioni, Grifonetto. Due le recite, alle 16 ed alle 18, con prenotazioni al numero 3491292084.

“Novilunio“ è curato da Sara Marinelli e vede al violoncello il Maestro Andrea Rellini, che ha appositamente composto le musiche di scena per la performance. I danzatori professionisti, tutti umbri, sono Eleonora Cantarini e Michele Umberto Fuso, già protagonisti di altre produzioni della Compagnia, accanto a loro la new entry Alessio Venditti, danzatore di danze urbana. Finanziata con il bando della Regione per lo spettacolo dal vivo, la performance sta girando tutta l’Umbria e prende ispirazione dalla celeberrima Pala Baglioni, commissionata a Raffaello dalla madre Atalanta per onorare la memoria di Grifonetto e oggi conservata alla Galleria Borghese di Roma.