Danni al soffitto del cavalcavia, ma il camion se n’è andato

Orvieto, 3 luglio 2024 – La colpa è probabilmente di un mezzo pesante (alto) che ha impattato con il soffitto del cavalcavia, senza tuttavia né fermarsi né dare l’allarme. E’ stato così necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Orvieto per sistemare la situazione sulla strada dell'Arcone, intorno alle 18,45, chiamati dai tecnici della Provincia per rimuovere e mettere in sicurezza le lamiere che ricoprono il soffitto del cavalcavia danneggiato. Sul posto anche i vigili urbani di Orvieto.