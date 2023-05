Danneggia la macchina della ex

CITTA’ DI CASTELLO - E’ tornato a infastidire la ex moglie sotto la propria abitazione e per questo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Città di Castello. Il protagonista è un uomo di 55 anni, tifernate, che di notte non ha rispettato il divieto di avvicinamento alla ex moglie e, "in evidente stato di ubriachezza", si è recato sotto la sua abitazione. Qui, urlando e imprecando contro di lei, si è scagliato verso la sua autovettura fino a romperle i vetri, i fari e danneggiando la carrozzeria. La donna, spaventata dalla rabbia dell’ex marito e temendo per la sua incolumità, ha chiamato il numero di emergenza 112 tramite il quale una pattuglia Radiomobile è intervenuta bloccando l’uomo. Lo stesso è stato portato in caserma dove sono stati svolti gli accertamenti del caso. I militari hanno poi tratto in arresto il cinquantenne: a suo carico il Tribunale di Perugia a dicembre aveva emesso un provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento alla ex moglie. Il giudice ha convalidato l’arresto.