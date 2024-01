Daniele e Catia, regalo all’ospedale per ricordare il piccolo Neithan

PASSIGNANO - C’è un pezzo di cuore passignanese nella donazione che ha permesso l’acquisto di una particolare sonda strumento per l’ospedale di Branca. Un sostanziale contributo è arrivato infatti da Daniele e Catia, che in seguito alla drammatica perdita del loro piccolo Neithan hanno deciso di far sì che il loro immenso dolore si potesse almeno in parte trasformare in un’azione di sostegno delle donne. Si tratta infatti di un apparecchio che consente in maniera non troppo invasiva di effettuare visite ginecologiche ed individuare precocemente problematiche all’apparato femminile che è stato donato al reparto di ostetrica e ginecologia di Branca. Nel corso della visita lo strumento è in grado anche di intervenire contestualmente per rimuovere ciò che il medico individua con la sonda. Daniele e Catia hanno voluto rendere nota la donazione per informare tutta la comunità che ha partecipato al loro dolore della finalità del loro gesto d’amore: con le donazioni che hanno raccolto hanno deciso di donare lo strumento all’ospedale.