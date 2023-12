“Dancity“, grande musica elettronica a Foligno

Un weekend in Umbria con il meglio della musica elettronica contemporanea: oggi e domani Foligno ospita la diciottesima edizione di “Dancity“, il festival internazionale di cultura e musica elettronica, questa volta in versione invernale, con un ricco cartellone di concerti in prima assoluta, produzioni originali, live & DJ set in tre diverse sedi: il Teatro San Carlo (per la parte pomeridiana, dalle 17 in poi), l’Auditorium San Domenico per i concerti serali e il club Hangar, per la parte clubbing dalle 23. Una delle performance più attese, stasera all’Auditorium San Domenico in prima italiana, è “David August presents Vīs”, audio-visual live dove musica, danza, light & visual design si fondono in un unico scenario immaginifico, per un progetto multidisciplinare dell’artista, compositore e polistrumentista italo-tedesco David August. Il concerto sarà aperto dal live dell’artista francese Malibu (foto), al secolo Barbara Braccini, tra ambient e musica eterea. A seguire all’Hangar Club, due punte di diamante come Matthew Herbert, compositore, produttore e scrittore pluripremiato e Ben Ufo, uno dei dj più audaci e di ampio respiro dell’elettronica contemporanea. Con loro in consolle Ogazón, dj che suona soltanto in vinile. Domani alle 21 all’Auditorium spazio a una produzione originale Dancity con protagonisti Matthew Herbert e il pianista jazz Giovanni Guidi: due mondi che si incontrano. In seconda serata all’Hangar Club, altra prima italiana con l’audio-visual live di Mike Paradinas, artista prolifico e visionario. Abbonamenti e biglietti giornalieri sula piattaforma Dice.