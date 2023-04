"Dammi i soldi o diffondo le foto compromettenti"

Dopo aver comunicato alla sua compagna la fine della loro relazione, la donna lo aveva più volte minacciato di diffondere alcune foto “compromettenti“ se in cambio non avesse dato del denaro. Una tentata estorsione in piena regola, per altro che nasce sulla base dei sentimenti e dell’intimità. La vittima di questi episodi non si è fatta intimorire e non ha ceduto alle richieste della donna (31 anni di origine straniera). Quest’ultima invece di desistere dalla propria condotta, "in stato di alterazione psicofisica", come si legge in una nota della Polizia, si era persino recata nel luogo di lavoro dell’ex compagno per reiterare la minaccia. Di nuovo la stessa intenzione, diffondere la loro corrispondenza, con immagini compromettenti e intime. Ma la minaccia di agire con l’estorsione era poi proseguita non solo in presenza, anche con numerosi e insistenti messaggi. A fronte dell’atteggiamento della donna, il suo ex si è visto costretto a denunciare l’accaduto recandosi negli uffici del commissariato di polizia di Città di Castello. Così gli agenti hanno ricostruito la vicenda e svolto gli accertamenti del caso, a margine dei quali è stata sporta una denuncia all’autorità giudiziaria per il reato di tentata estorsione a carico della trentunenne chiamata ad interrompere questo modus operandi.