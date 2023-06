Dalla parte dei rifugiati Gubbio riflette (e agisce) sulle vite “in emergenza“

Oggi a Gubbio si celebra la Giornata mondiale del rifugiato e della rifugiata: la città prende parte ad un appuntamento importante, istituito dall’ONU per far riflettere sulle condizioni di milioni di rifugiati e richiedenti asilo, per sensibilizzare un tema sempre molto attuale nella società moderna sotto molteplici aspetti.

A Gubbio le celebrazioni si svolgeranno nell’ex palestra di San Pietro a partire dalle ore 17 con un workshop di canto curato da Claudia Fofi per poi proseguire, alle 18:30, con i saluti istituzionali del sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati e dell’assessora al Welfare e ai Servizi Sociali Simona Minelli e con la presentazione del Progetto SAI, Sistema Accoglienza Integrazione.

Proprio in occasione dell’ultima seduta del consiglio comunale il Sindaco Stirati ne aveva comunicato l’attivazione alla massima assise cittadina per un totale di 40 richiedenti asilo. Nell’occasione ha anche confermato l’arrivo nella frazione di Padule di 22 richiedenti asilo, ospitati in una struttura privata, sulla base di accordi intercorsi con la Prefettura in base alla ripartizione dei CAS (Centri Assistenza Straordinaria) definita a livello nazionale. La situazione era stata comunicata ai Comuni interessati.

La giornata, per ritornare al programma odierno, offre anche un assaggio dei sapori africani, con un aperitivo a cura di Cafè Timbuctu che porterà a Gubbio un piccolo scorcio d’Africa. "Ci apprestiamo a vivere un momento di condivisione e di riflessione – spiega l’assessora Minelli – pensato per non dimenticare che dietro ad ogni rifugiato o richiedente asilo c’è una storia che merita di essere ascoltata. Stare dalla parte dei rifugiati è oggi, purtroppo un atto di coraggio, perché incredibilmente è diventato scomodo stare accanto a chi lascia i propri affetti e la propria casa per cercare salvezza in un altro Paese”.