Dalla messa per le massaie appello contro il femminicidio

Una santa messa dedicata alle massaie nel giorno della patrona Santa Marta di Betania è stata celebrata come da tradizione ormai annuale nella chiesa degli Astucci, domenica 30 luglio. Per l’occasione insieme a don Giorgio, a don Moreno e al diacono Lucio ha concelebrato padre Gonzalo de Silva che ha così salutato la comunità locale, essendo stato trasferito -da cappellano dell’ospedale di Città di Castello a quello di Terni. La messa si è svolta alla presenza di numerose persone e di tante casalinghe. Nell’omelia è stata ricordata la figura di santa Marta e quella di tutte le donne in un tempo drammaticamente segnato dal femminicidio. Padre De Silva ha suggerito una riflessione "sull’importanza della famiglia nella società di oggi e le tante difficoltà insite in questi periodi così difficili e di poca fede" rivolgendo un appello al bene e all’amore, alla riscoperta dei valori "cristiani". All’offertorio della messa, sono stati presentati i simboli dell’impegno delle massaie nella casa: la luce, le chiavi, il pane, il vino e il grembiule. I sacerdoti hanno impartito la benedizione alle casalinghe e a tutti i presenti poi sono andati a casa della signora Pia Sgoluppi Marioli, la novantenne degli Astucci vincitrice emerita del concorso il "Grembiule d’oro" mentre a vincere la "Panuccia d’oro" è stata invece la signora Giovanna Mastriforti che con il suo piatto "Dolcezze e rose" si è aggiudicata l’ottava edizione del premio rivolto alla miglior realizzazione culinaria.